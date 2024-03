Clima, ONU: “Il pianeta è sull’orlo del baratro”

Allarme da parte dell’Organizzazione meteorologica mondiale: nella conferenza stampa di presentazione del report sull'anno 2023 in corso a Ginevra la segretaria generale dell'Organizzazione meteorologica internazionale, Celeste Saulo afferma: “Dopo aver registrato il decennio più caldo della storia, l'ONU avverte che il pianeta è sull'orlo del baratro. L'anno scorso le temperature hanno superato tutti i record, le ondate di caldo hanno colpito gli oceani e i ghiacciai hanno subito riduzioni drammatiche. Il 2023 è stato di gran lunga l'anno con le temperature più alte, il periodo di 10 anni più caldo mai registrato.

Secondo il rapporto dell’Onu l'anno scorso la temperatura media in prossimità della superficie era di 1,45 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali, pericolosamente vicina alla soglia critica di 1,5 gradi che i Paesi avevano concordato di non voler superare negli accordi sul clima di Parigi del 2015.

“Il rapporto – sottolinea la segretaria generale dell'Organizzazione meteorologica internazionale, Celeste Saulo – dovrebbe essere visto come un allarme rosso per il mondo”. Il problema non è però solo l'aumento delle temperature: “Ciò a cui abbiamo assistito nel 2023, in particolare con– spiega la Saulo – è motivo di particolare preoccupazione”.