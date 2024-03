Sfreccia in monopattino sull’autostrada A4: fermato, multato e mezzo sequestrato

A segnarlo ieri sono stati i numerosi automobilisti in transito sull’autostrada A4 stamattina, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, a fermarlo invece hanno provveduto i poliziotti della Polstrada, avvertiti della presenza inusuale, e soprattutto vietata, di un ragazzo in movimento sulla terza corsia su un monopattino elettrico.

L’episodio, he risalirebbe alle 12 di ieri, viene riportato dal Corriere del Veneto nell’edizione di oggi, con utenti della rete internet a renderlo noto ieri in attesa delle verifiche de caso. Il giovane uomo bloccato, di cui non si conosce l’identità, stava viaggiando in direzione Ovest verso Milano. Ignota la sua destinazione finale.

Dopo le chiamate di più utenti di passaggio sul tratto autostradale, i primi a intercettare lo scapestrato monopattinatore sono stati dei dipendenti della società di gestione della rete stradale di passaggio nella zona. Immediatamente dopo è giunta la pattuglia di Polizia che ha preso in consegna il giovane, sequestrato il dispositivo elettrico di trasporto persone, e comminato la sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada. Tabella alla mano, dell’importo massimo di 173 euro.

Non si tratta di un episodio inedito comunque, tra tangenziale di Vicenza e autostrada A4: di tanto in tanto qualche possessore di monopattini di questo tipo, vuoi per conoscenza carente delle regole della strada vuoi per eccesso di disinvoltura, si cimenta in azioni simili. Mettendo in pericolo l’incolumità propria per prima, ma anche quella di altri frequentatori delle carreggiate riservate a veicoli a motore. Oltre a chi, esperto di meccanica, è riuscito addirittura a “potenziare” il mezzo alimentandolo a benzina, come accaduto a Montecchio Maggiore.