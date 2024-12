Previsioni 17-19 dicembre, prima nebbie in pianura, poi tempo in peggioramento

Situazione generale

Una forte alta pressione sub-tropicale copre tutta l’Europa centro-occidentale. Un’avvezione di aria relativamente calda per il periodo sta portando temperature fuori stagione sui nostri rilievi dove si registrano anche 10 gradi a 1.500 metri di quota. Un aumento termico in 48 ore di circa 8-10 gradi. In pianura questa ondata mite non viene assolutamente avvertita. Questo perché grazie ai cieli sereni è in atto una forte inversione termica con nebbie o gelate su gran parte della pianura vicentina.

Martedì 17 dicembre

In mattinata si presenteranno dense foschie o nebbie sul medio e basso Vicentino. Altrove estese gelate, anche sui fondovalle. In quota le cose saranno ben diverse, cielo limpido con correnti molto miti, tanto che lo zero termico si posizionerà oltre i 3.000 metri di quota. Estremi termici in pianura tra -1 e +9 gradi.

Mercoledì 18 dicembre

Non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto al giorno precedente. Da segnalare qualche velatura in più di passaggio. In montagna temperature fino a 10 gradi oltre le medie del periodo, mentre a bassa quota grazie all’inversione termica i valori saranno in linea col periodo.

Giovedì 19 dicembre

La mattina il cielo si presenterà già nuvoloso su tutta la provincia per l’approssimarsi di una perturbazione nord Atlantica che porterà i primi fenomeni nel tardo pomeriggio a partire dal Vicentino occidentale in estensione la sera su tutto il territorio. Pioggia, anche di moderata intensità a bassa quota. Neve sulle Prealpi, inizialmente oltre i 1.400 metri, in calo la notte verso i 1.000 metri. Sono attesi generalmente 15-25 mm di pioggia in pianura. Per gli accumuli di neve fresca si andrà dai 5-10 cm dell’Altopiano orientale e del massiccio del Grappa, fino ai 15-20 cm delle Piccole Dolomiti. Temperature in sensibile calo sui rilievi.

Tendenza nel lungo termine

Tempo in miglioramento venerdì con rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Una perturbazione in transito sui settori alpini potrebbe portare qualche fioccata fino a bassa quota nella serata di domenica.