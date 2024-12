Previsioni 3-5 dicembre, nuvolosità in aumento con qualche fioccata sui monti

Situazione generale

Dopo qualche giornata di sole sta arrivando sul Vicentino della nuvolosità. Si tratta di una debole perturbazione atlantica in transito sulle Alpi che avrà pochi effetti sulla nostra provincia con fenomeni confinati sui rilievi. Dopo il suo passaggio correnti più fredde dai quadranti settentrionali faranno scendere le temperature.

Martedì 3 dicembre

In mattinata copertura nuvolosa in rapido aumento. Possibile qualche breve pioviggine in pedemontana e qualche fioccata sulle Prealpi oltre i 1.300 metri. Nel pomeriggio il cielo sarà ancora nuvoloso con locali e brevi schiarite in pianura. Tra la sera e la notte torneranno deboli nevicate sui rilievi, più probabili su Altopiano e massiccio del Grappa. Temperature in calo nei valori massimi.

Mercoledì 4 dicembre

La mattina ancora cielo grigio con le ultime fioccate in montagna fino a 1.000 metri di quota e qualche goccia su alta pianura. Sui rilievi leggere imbiancate con accumuli massimi di 2/3 cm di neve fresca. Ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature in calo con estremi termici in pianura tra 3 e 9 gradi.

Giovedì 5 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Estese brinate in pianura la mattina con valori attorno lo zero. Le temperature massime raggiungeranno gli 8/10 gradi. Valori termici in linea col periodo.

Tendenza nel lungo termine

Un peggioramento del tempo a carattere freddo sarà in transito tra sabato sera e domenica mattina. La neve cadrà fino a quote alto-collinari. L’entità e la durata dei fenomeni non sono ancora chiari. A seguire clima freddo.