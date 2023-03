Clima, Onu: moltiplicano i decessi per cambiamento meteo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Negli ultimi 10 anni il numero dei morti per siccità, nubifragi e uragani è stato 15 volte più alto. Così dichiarano gli esperti di clima dell’Onu nella sintesi per i decisori politici del sesto Rapporto di valutazione. “Nel frattempo – sottolineano – occorre tagliare subito le emissioni di gas serra in tutti i settori e dimezzarle entro il 2030″.

Piero Lionello, autore principale del Sesto rapporto di valutazione del “Climate Change 2022: Impatti, adattamento e vulnerabilità” scrive che con l’aumento del riscaldamento globale si ridurranno inoltre gli habitat adatti agli attuali ecosistemi terrestri e marini e cambierà irreversibilmente la loro composizione, con effetti la cui gravità aumenta al di sopra del livello di riscaldamento globale di 2 gradi. Le misure di adattamento allo stress termico della popolazione e il contenimento dei rischi da ondate di calore necessitano di molteplici interventi su edifici e spazi urbani”.

La produzione agricola: Lionello ricorda poi che a causa di una combinazione di caldo e siccità, si prevedono nel XXI secolo perdite sostanziali in termini di produzione agricola per la maggior parte delle aree europee mentre il rischio di scarsità di risorse idriche nell’Europa centro-occidentale diventa molto alto nel caso di +3 gradi di temperatura; nell’Europa meridionale il rischio è già elevato per un livello di riscaldamento globale di 1,5 gradi. “A causa dell’aumento delle precipitazioni estreme in molte aree Europee e dell’innalzamento del livello del mare lungo praticamente tutte le coste (un’eccezione è la penisola Scandinava) – spiega lo scienziato – i rischi per le persone e le infrastrutture derivanti dalle inondazioni costiere, fluviali e pluviali aumenteranno in molte regioni d’Europa”.