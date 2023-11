Continua l’attraversamento del valico di Rafah. Preoccupazione per episodi di antisemitismo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il primo gruppo di italiani che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza, questa mattina una bambina italiana di sei anni e la sua mamma palestinese hanno attraversato il valico di Rafah. Ora si trovano in Egitto, assistite dal personale dell’Ambasciata italiana a Il Cairo per il successivo rientro in Italia. Israele ha chiesto alla Germania e ad altri Paesi stranieri di inviare navi-ospedale per curare i palestinesi feriti autorizzati ad uscire dalla Striscia di Gaza. Il numero degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas e alle altre fazioni palestinesi è salito a 242.