Camion si ribalta durante le fasi di carico in un’azienda metallurgica: ferito l’autista

Saranno i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana a stabilire cosa abbia provocato il rovesciamento di un camion che era fermo durante le operazioni di caricamento di rottami di ferro nel cassone. Un incidente che ha portato al ferimento, per fortuna non grave, dell’autista del mezzo pesante.

Tutto è successo improvvisamente intorno alle 12 di oggi (2 novembre) nel piazzale di un’azienda metallurgica di Cassola, situata in via Papa Paolo VI.

L’autista del mezzo stava operando con il braccio della gru del camion per caricare con il ragno autonomamente il mezzo, quando per cause in corso di accertamento il camion si è rovesciato. I vigili del fuoco, arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Bassano per ulteriori accertamenti. Sul posto lo Spisal per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.