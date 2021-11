Cop26, per Greta Thunberg “è un fallimento”. Migliaia di giovani in strada a Glasgow

Non usa giri di paroledal palco di, in George Square, dopo una marcia di alcuni chilometri nel centro della città scozzese partita dal. Tra applausi e urla di approvazione di migliaia di seguaci e ambientalisti che hanno partecipato allo, l'attivista svedese punta ancora una volta il dito contro i leader accusandoli di “sapere bene” ciò che stanno facendo.accusa Greta denunciando la conferenza sul clima in corso in Scozia come quella che ha “escluso di più le voci dal basso”. Poi l'attacco ai delegati di far leva su “cavilli e statistiche incomplete” per salvaguardare “il business e lo status quo”.Per la giovane leader di Fridays for Future è impensabile affrontare la minaccia del cambiamento climatico “con gli stessi metodi” che hanno portato il mondo a doverla affrontare. Secondo Greta “i fatti non mentono”.. E ricorda che la “crisi climatica nasce dal principio che chi ha di più ha il diritto di sfruttare gli altri” ma “questo non si dice alla Cop, è sgradevole. Meglio ignorarlo” dice sarcastica. E ancora: “Ci sono state 26 Cop, decenni di bla bla bla, ma intanto continuano a costruire nuove infrastrutture per le fonti fossili, ad aprire nuove miniere di carbone e non pagare i danni ai paesi più colpiti. Questo è vergognoso. Ci dicono che siamo radicali”, ha quindi chiosato Greta, “ma tenere il mondo verso 2,7 gradi di riscaldamento non è radicale, è folle“.

Parole che arrivano nella giornata dedicata ai giovani, alla vigilia della grande manifestazione popolare per il clima, sempre a Glasgow, dove è il corso il vertice mondiale della Cop26. In mattinata il comitato giovanile della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), denominata Youngo, ha presentato la sua Dichiarazione per il clima.