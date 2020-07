Coronavirus: oltre 16 milioni di casi nel mondo

Secondo quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University i contagi da coronavirus nel mondo hanno raggiunto quota 16.046.986, inclusi 644.528 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite 9.262.520 persone.

La Corea del Nord ha reso noto di avere individuato il primo “caso sospetto” di Covid-19. Si tratta di una persona fuggita in passato in Corea del Sud e rientrata recentemente nel Paese. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha convocato una riunione d’emergenza per esaminare la situazione.

Il Brasile ha registrato ieri 51.147 nuovi casi di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Sanità, riportala Cnn, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall’inizio della pandemia di 86.449 vittime.

Sono 68.212 i nuovi casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4.174.437 i casi di positività nel Paese. Il numero delle vittime è stabile sui 146.391, di cui 1.067 nelle ultime 24 ore.

La Cina ha invece riferito di 46 nuovi casi Covid-19, il conteggio giornaliero più alto in più di un mese, mentre sono stati presi provvedimenti per arginare i recenti focolai che hanno infettato più di 160 persone in zone periferiche del Paese. La National Health Commission ha segnalato anche di 11 casi importati nelle ultime 24 ore, in persone arrivate da Oltreoceano.