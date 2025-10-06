Donna italiana morta a Formentera, arrestato il compagno

51enne originario di Busto Arstizio, sospettato di essere il responsabile della morte della 45enne italiana, Luisa Asteggiano. La donna è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols.

Il presunto omicida è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip che dovrà eventualmente convalidare il fermo. Ma non è escluso che il caso possa essere trasferito al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio. Le autorità del ministero spagnolo per l’Uguaglianza hanno, infatti, già inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, o anche omicidi ‘machisti’, che hanno per vittime donne, compiuti da partner o ex mariti, per i quali sono competenti tribunali specifici.



Sia la vittima che il presunto aggressore erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all’Aire, il registro degli italiani all’estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell’esame autoptico, che sarà effettuato entro domani. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.