Il Vicenza veste… Rada: biancorossi “indiavolati” a Sesto. Battuto l’Alcione e fuga a +4

La prima in classifica vince – il L.R. Vicenza -, la seconda, la terza e la quarta pareggiano e allora eccola la domenica perfetta per i colori biancorossi, con tifosi e il club a godere per l’0-1 rifilato all‘Alcione in Lombardia per un primo “fossato” scavato tra la capolista e tutte le squadre inseguitrici: 4 punti di margine sul Lecco (ancora imbattuto come il Lane) e ben 7 sulla coppia Union Brescia-Inter Junior.

Oltre ai numeri da leader solida alla classifica dei primi 8 turni di regular season, in serie C, c’è anche il trend di vittorie a certificare l’ottimo stato di forma dell’undici guidato da Fabio Gallo in panchina. Da Sesto San Giovanni, sede del confronto, arriva il sesto successo di fila per il Vicenza lanciatissimo in testa. Ancora da Caferri da destra l’assist buono per la festa biancorossa, con Rada di piattone in balzo a mettere in rete.

Con il terzo blitz di fila in trasferta si allunga la striscia vincente a 6 match e pure questa volta senza subire alcuna rete. Con un dato da record: la porta difesa dal nuovo n°1 Gagno è rimasta inviolata per tre quarti delle volte in cui i biancorossi sono scesi in campo, vale a dire in 6 occasioni su 8. Sia l’attacco che la difesa risultano i migliori del girone A: 16 i gol realizzati fin qui (6 da Rauti, a bocca asciutta per la seconda volta consecutiva ma perché rimasto in panchina) con media perfetta di una doppietta a partita, e solo 2 quelli subiti: un “quartino” insomma, da brindare al bar sport!

In campo ovviamente anche l’Arzignano Valchiampo, che si aggancia al treno dei pareggi dell’ottavo turno, in cui 7 incontri su 10 si sono conclusi con il segno X e un punto per ogni contendente. Tanta nostalgia delle vittorie in casa biancoceleste, che non si assapora dalla seconda di campionato, ma lo 0-0 interno in Ovest Vicentino con l’Albinoleffe (secondo patri al Dal Molin con questo punteggio) può rappresentare una base per il rilancio, mantenendo attualmente una posizione di classifica tranquilla nella “terra di mezzo”, con 9 punti.

Per il 9° turno in calendario si gioca nel prossimo fine settimana. Apre il L.R. Vicenza che allo Stadio Menti ospita il derby veneto del sabato con la Virtus Verona (17.30). Stessa ora ma alla domenica per il confronto tra Ospitaletto Franciacorta e l’Arzichiampo.

