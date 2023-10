È morto Matthew Perry, la star di Friends aveva 54 anni

Addio a Chandler di Friends., attore che ha legato il suo volto per dieci stagioni alla serie tv cult,La stessa in cui viene ritratto nel suo ultimo post pubblicato su Instagram solo 6 giorni fa. Se ne è andato così, forse per una tragica fatalità, a 54 anni, probabilmente annegato, forse dopo un arresto cardiaco. La polizia ha detto di non aver trovato droga accanto al corpo. Una precisazione legata alle vicende che hanno attraversato tutta la vita dell’attore, alle prese, fin da giovanissimo, con l’alcolismo e poi, da adulto, con la dipendenza dagli oppioidi.

Nato il 19 agosto 1969, Matthew Perry era diventato famoso dalla metà degli anni '90 grazie a Friends, serie a cui, come gli altri cinque protagonisti (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer) è rimasto legato praticamente per tutta la vita. Il suo personaggio, Chandler Bing, con il suo sarcasmo e la battuta sempre pronta, era tra i più amati. E proprio per questo ruolo è stato più volte candidato agli Emmy Awards.

L'attore aveva di recente confessato, nel suo libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, di aver sfiorato la morte, nel 2018, a causa di una perforazione gastrointestinale che lo ha costretto nel letto d'ospedale per molti mesi dopo aver subito un'operazione. Perry aveva parlato senza filtri anche delle sue dipendenze da alcol e droghe. Una spirale iniziata a 14 anni. Appena diciottenne si considerava già un bevitore accanito. Nella sua vita ha partecipato a seimila riunioni dell’Anonima alcolisti. È stato quindici volte in centri di riabilitazione solo per l’alcol. Sessantacinque volte è stato disintossicato e ha speso tra i 7 e i 9 milioni di dollari per sottoporsi a cure e tornare sobrio.

Gli oppioidi erano l’altro buco nero. Dopo la seconda stagione di “Friends”, a metà anni ’90, era andato a Las Vegas per girare un film, quando aveva avuto un incidente. Per tenere a bada il dolore gli venne prescritto il Vicodin. Da quel momento era diventato il suo farmaco. Era talmente dipendente dall’oppioide da prendere 55 pillole al giorno.

E mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di molti suoi colleghi e fan, l’account ufficiale di ‘Friends’ ha pubblicato un messaggio di addio all’attore: “Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Matthew Perry. È stato un dono per tutti noi. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan”.