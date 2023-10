F1, prima fila tutta Ferrari in Messico: Leclerc in pole davanti a Sainz

Charles Leclerc conquista la pole position battendo il compagno di squadra Carlos Sainz per una prima fila tutta rossa che mancava da un anno. E che riporta un po' il sorriso a Maranello. Terza la Red Bull del re Max Verstappen. Quarto tempo per Daniel Ricciardo che con la sua AlphaTauri batte la RB19 di Sergio Perez e la Mercedes Lewis Hamilton. Settimo Oscar Piastri con la McLaren, poi Russell con l'altra delle Frecce nere e le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Stasera la gara alle 21.

Caos investigazioni. Finisce con un nulla di fatto tutta la scia delle investigazioni post qualifiche del GP del Messico. In particolare, sono stati chiamati dai commissari Hamilton e Sargeant per non aver rallentato con bandiera gialla, Russell, Norris e Zhou per non aver rispettato il tempo di uscita. Sargeant e Tsunoda per sorpasso con bandiera gialla. Tutti assolti tranne Il pilota della Williams Sargeant, penalizzato con dieci posizioni in griglia di partenza per non aver rispettato le gialle quando si è girato Alonso.

Una vittoria un po' inaspettata per Charles Leclerc che a fine gara dichiara: “Non mi aspettavo di fare la pole, sono due weekend di seguito che lo diciamo e la gente non ci crede”. Il monegasco della Rossa sembra averci preso gusto. Prima la pole negli Usa, poi il bis a Città del Messico, ma sa che l'obiettivo è un altro: “Ora ci concentriamo su domani perché ok la pole position, ma dobbiamo vincere domani ed è molto difficile – ha ammesso Leclerc. – Mi concentrerò, abbiamo avuto un buon passo. Sarà sfidante, vedremo come andrà. Non so se sono stato il migliore in assoluto, ma domani proveremo a finalizzare”.

Sorride per il secondo posto in griglia Carlos Sainz: “È stata una sessione strana – ha dichiarato lo spagnolo – D'improvviso ho migliorato di un decimo e facevo fatica a capire come ho fatto. Difficile capire gli pneumatici, ma siamo riusciti a metterci in una buona posizione per domani. Sicuramente non siamo forti col carburante e le gomme a seconda dell'assetto, ma so che avendo la Red Bull dietro è un buon risultato”.