Effetto covid: +117 milioni di bambini a rischio povertà

Richiano di essere proprio loro, i più deboli ed innocenti,. A sei mesi dalla dichiarazione di pandemia dell'Oms, è "catastrofico" l'impatto del coronavirus sui bambini nelle aree più povere del mondo: nel 2020 ci saranno 117 milioni di minori in più a rischio povertà, 10 milioni potrebbero non tornare mai più a scuola e 80 milioni rischiano di non poter accedere ai vaccini essenziali. E' l'allarme che lancia oggi, nel nuovo rapporto "Protect a Generation", l'organizzazione "Save the Children".

A livello mondiale ben 3 famiglie su 4 hanno dichiarato di aver perso parte del proprio reddito, 2 su 3 non riescono a sfamare adeguatamente i propri figli e 9 su 10 non possono accedere alle cure mediche. Ad essere più colpiti sono soprattutto i nuclei già in povertà prima della pandemia: tra questi l'82% ha subito diminuzioni del reddito rispetto al 70% delle famiglie non povere.

Le ricadute sono pesantissime anche sul fronte dell'istruzione: Bambine e bambini sempre più esposti al rischio di subire violenze, anche in casa, e di essere costretti ad andare a lavorare per aiutare le famiglie: una condizione che incrementa ancora di più il disagio nei minori. Infine lo studio, basato su una vasta indagine globale condotta in 37 Paesi su oltre 25 mila bambini e adulti, indica pure un aumento delle disuguaglianze e del gender gap, oltre ad un raddoppio delle violenze domestiche.