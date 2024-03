Febbraio 2024 il mese più caldo a livello globale. Lo rileva Copernicus

Il mese appena trascorso è stato il più caldo a livello globale. Febbraio 2024 passerà alla storia come il nono mese consecutivo in cui la temperatura è stata più alta rispetto ai valori di riferimento 1850-1900, inizio della rilevazione storica. A dirlo è il sistema di monitoraggio dell’Unione Europea Copernicus.

Nello specifico, a febbraio la temperatura media globale è stata più alta di 1.77 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Preoccupa dunque il superamento della soglia critica del grado e mezzo e, per quattro giorni consecutivi, anche dei due gradi di riscaldamento. Non vuol dire ancora che gli obiettivi dell’accordo di Parigi siano sfuggiti. Ma che, come già sperimentato negli ultimi anni, assisteremo a eventi estremi sempre più frequenti e intensi. Inoltre febbraio ha avuto, a livello locale, più precipitazioni rispetto alla media, soprattutto in Italia. Con una contrapposizione, però, visto che la Sicilia, così come parte della Spagna e della Francia, continua a vivere periodi di siccità che vanno oltre i valori medi.

I nuovi dati non stupiscono più di tanto gli scienziati. Come nota Carlo Buontempo, il direttore di Copernicus: “Il clima risponde alle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera”, e spiega: “A meno che non riusciremo a ridurre le emissioni, inevitabilmente dovremo affrontare nuovi record e le loro conseguenze. Ridurre le emissioni vuol dire innanzitutto abbandonare il prima possibile gas, petrolio e carbone così come stabilito da tutti i Paesi del mondo all’ultima conferenza sul Clima delle Nazioni Unite”.