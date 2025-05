Gaza, otto vittime per attacchi israeliani. Oggi entrati 90 camion di aiuti umanitari

L’appello dell’Onu. Ieri sono gettate richieste importanti in una riunione che si è tenuta a New York presso la sede dell’Onu: una conferenza internazionale in calendario a metà giugno per promuovere gli sforzi globali verso una soluzione a due stati per il conflitto israelo-palestinese. Il presidente dell'Assemblea generale, Philemon Yang ha dichiarato: “Questo conflitto non può essere risolto con una guerra permanente, né con un'occupazione o un'annessione senza fine. Finirà solo quando israeliani e palestinesi potranno vivere fianco a fianco nei loro stati sovrani e indipendenti, in pace, sicurezza e dignità”. Il capo degli affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, parlando a nome del segretario generale António Guterres, ha sottolineato che la questione israelo-palestinese è al centro dell'instabilità regionale e mina le prospettive di sviluppo, compromette i diritti umani e alimenta un tragico ciclo di risentimento e violenza”.

Francia e Arabia Saudita, copresidenti della conferenza, hanno sottolineato la necessità di andare oltre la semplice riaffermazione dei principi e raggiungere risultati concreti sul campo. L'obiettivo, è stato sottolineato, non è solo porre fine alla guerra, ma anche a un conflitto che dura da quasi otto decenni. E' stato inoltre stabilito che la conferenza affronti gli aspetti chiave della soluzione a due Stati e indichi le misure di sicurezza per israeliani e palestinesi, sulla sostenibilità economica di uno Stato palestinese e sull'azione umanitaria e sulla ricostruzione. , copresidenti della conferenza, hanno sottolineato la necessità di andare oltre la semplice riaffermazione dei principi e raggiungere risultati concreti sul campo. L'obiettivo, è stato sottolineato, non è solo porre fine alla guerra, ma anche a un conflitto che dura da quasi otto decenni. E' stato inoltre stabilito che la conferenza affronti gli aspetti chiave della soluzione a due Stati e indichi le misure di sicurezza per israeliani e palestinesi, sullae. Ieri sono gettate richieste importanti in una riunione che si è tenuta a New York presso la sede dell’Onu: una conferenza internazionale in calendario a metà giugno peper il conflitto israelo-palestinese. Il presidente dell'Assemblea generale, Philemon Yang ha dichiarato: “Questo conflitto non può essere risolto con una guerra permanente, né con un'occupazione o un'annessione senza fine.e indipendenti, in pace, sicurezza e dignità”. Il capo degli affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, parlando a nome del segretario generale António Guterres, ha sottolineato che la questione israelo-palestinese è al centro dell'instabilità regionale e mina le prospettive di sviluppo, compromette i diritti umani e alimenta un tragico ciclo di risentimento e violenza”.

Almeno otto persone sono morte in attacchi israeliani avvenuti questa notte nella Striscia di Gaza. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato Israele a mostrare “clemenza” nella guerra di Gaza, per poi ricordare che “è davvero sbagliato” trasformare la mancanza di cibo e di forniture mediche in armi”. Le Nazioni Unite hanno iniziato a consegnare aiuti con circa 90 camion che hanno attraversato la Strisciaquando Israele ha imposto un blocco totale.