Iran sospende offensiva contro Israele. Nuovi raid dell’Idf in Libano

Il quartier generale centrale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, i Pasdaran, ha annunciato che, a seguito della ferma reazione dell’Iran contro il regime israeliano, le operazioni militari sono state sospese avvertendo però di “attacchi più duri e devastanti” qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha quindi affermato che Teheran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. “Difenderemo con forza i diritti della nazione e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia”, ha scritto Pezeshkian su X sottolineando che la diplomazia e la difesa sono i due pilastri del potere nazionale e che l’Iran rimane impegnato su entrambi i fronti.