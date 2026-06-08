Iran sospende offensiva contro Israele. Nuovi raid dell’Idf in Libano
La tv saudita al Arabiya riferisce di una telefonata avvenuta oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest’ultimo starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l’Iran. Lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all’Idf di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore, e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguirà la guerra.
Il quartier generale centrale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, i Pasdaran, ha annunciato che, a seguito della ferma reazione dell’Iran contro il regime israeliano, le operazioni militari sono state sospese avvertendo però di “attacchi più duri e devastanti” qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha quindi affermato che Teheran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. “Difenderemo con forza i diritti della nazione e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia”, ha scritto Pezeshkian su X sottolineando che la diplomazia e la difesa sono i due pilastri del potere nazionale e che l’Iran rimane impegnato su entrambi i fronti.
Donald Trump ha intanto condiviso un messaggio sulla sua piattaforma Truth Social: “Israele e Iran stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato, salvo che l’ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino.” Trump poi ha affermato che il blocco statunitense dei porti navali iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo.
L’Idf ha però colpito il Libano meridionale meno di un’ora dopo che l’Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi quelli contro il Libano. Lo riporta l’agenzia libanese Nna rilanciata dalla Cnn. Nel frattempo, le sirene d’allarme sono risuonate nel nord di Israele, secondo l’Idf che ha aggiunto che tre proiettili sono stati sparati contro le forze israeliane nel sud Libano.