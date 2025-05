Colpo alla Better Silver: banda ruba bobine di catene d’argento

Banda di ladri in azione nella notte alla Better Silver di via Primo Maggio a Bressanvido. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, un commando è entrato in azione alle 3,30 di questa notte (24 maggio) nell’azienda, fondata da Romano Bettinardi e che produce – soprattutto per il mercato estero – catene e gioielli in argento.

I malviventi (almeno sei) avrebbero sbarrato la strada con alcuni mezzi pesanti e sarebbero quindi riusciti a penetrare in azienda, sottraendo bobine di argento per un valore di decine di migliaia di euro e quindi dandosi alla fuga prima dell’arrivo della vigilanza.

Notizia in aggiornamento

