Germania, Angela Merkel sui luoghi devastati dall’alluvione: “Immagini spettrali, la politica sia più attenta al clima”

. E Angela Merkel non a caso visitando Adenau e dintorni (uno dei luoghi più colpiti) ha parlato di “immagini spettrali”. Sconvolta dal terribile scenario provocato dalle forti piogge e dalle conseguenti esondazioni di fiumi e altri corsi d’acqua, la cancelliera tedesca ha promesso aiuti immediati.

Le parole della Merkel. La leader della Germania ha garantito: “Mercoledì prossimo 21 luglio, il governo federale concorderà un programma con le autorità statali per fornire rapidamente aiuti per obiettivi a medio termine e per la ricostruzione delle infrastrutture. Grazie a Dio il nostro Paese può far fronte a quello che è accaduto finanziariamente, e noi provvederemo a stretto giro”.

La precisazione della cancelliera tedesca. La Merkel ha poi aggiunto: “Diventa sempre più necessaria una politica che tenga ancor più in considerazione la natura e il clima rispetto a quanto abbiamo fatto negli ultimi anni. Vediamo con quanta violenza la natura possa agire. Noi contrasteremo questa violenza della natura, nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo”.