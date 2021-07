Niente Tokyo 2020 per Berrettini e Molinari alle prese con infortuni. Intanto, il Covid minaccia i Giochi

. Nel frattempo, si registrano due forfait eccellenti per l’Italia a Tokyo 2020. Dopo aver sfiorato l’impresa leggendaria a Wimbledon, Matteo Berrettini puntava a una medaglia olimpica e invece non potrà partecipare all’Olimpiade. Il tennista romano, infatti, è alle prese con un risentimento muscolare, che lo terrà fermo per un paio di settimane. Niente Olimpiadi anche per il golfista azzurro Francesco Molinari a causa di un fastidioso infortunio.

A Tokyo, intanto, nel Villaggio Olimpico, sono risultati positivi al coronavirus due atleti. La notizia è stata resa nota dagli organizzatori della 32° Olimpiade. Ricordiamo che già nella giornata di sabato 17 luglio si erano registrati 15 contagi tra persone legate in vari modi ai Giochi ma non atleti. Tra questi il primo caso segnalato all’interno del Villaggio Olimpico.

La nazionalità dei due atleti colpiti dal Covid non è stata resa nota ma non si tratta di giapponesi. Mentre, un terzo atleta è risultato positivo al test però non si trovava all’interno del Villaggio Olimpico situato nella baia di Tokyo e che ospita circa 11mila persone. In tutto questo, la capitale del Giappone da tempo si trova in stato di emergenza sanitaria e resterà così almeno fino al 22 agosto.

Il sistema di ingresso nel Paese nipponico per questo motivo è ferreo. A prescindere dalle vaccinazioni, infatti, è necessario munirsi di un doppio tampone molecolare negativo da effettuarsi in patria entro 96 e 72 ore antecedenti alla partenza per Tokyo.