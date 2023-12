Golden Globes 2024: tra i film in gara anche “Io Capitano” di Matteo Garrone

Si apre ufficialmente il periodo dei premi di Hollywood. Oggi sono state annunciate le nomination ai Golden Globes 2024. Da “Barbie” a “Oppenheimer”, passando per “Killers of the Flower Moon” e “Maestro”, saranno moltissimi i film a contendersi un riconoscimento. Tra questi, anche “Io Capitano” di Matteo Garrone, inserito dalla giuria nella hit parade dei migliori film non in inglese.

La pellicola italiana, che racconta l’odissea di due ragazzi senegalesi in cerca di un futuro in Europa, se la dovrà vedere con “Anatomia di una caduta”, “Past Lives”, “Society of Snow”, “Le zone d’interesse” e “Foglie al vento”. “Io Capitano” è stato premiato all’ultima Mostra del cinema di Venezia con il Leone d’Argento ed è il titolo italiano in corsa per giocarsi anche la nomination all’Oscar per il miglior film straniero.

Manca meno di un mese all’ 81° cerimonia dei Golden Globes che andrà in onda in diretta su CBS e in streaming su Paramount+ domenica 7 gennaio. Questa edizione prevede 27 categorie tra cinema e tv e le novità del 2024 includono l’aumento da cinque a sei dei candidati per ciascuna categoria e due nuovi riconoscimenti: miglior blockbuster e miglior stand-up comedy. Ad annunciare le nomination sono stati Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama.

Ci si aspettano riconoscimenti per due film campioni di incassi: “Barbie” e “Oppenheimer”. Il primo ha ricevuto le candidature per le sue star: Margot Robbie e Ryan Gosling, per la sceneggiatrice e regista Greta Gerwig, ma anche per 3 canzoni originali; mentre “Oppenheimer” ha ricevuto le candidature per Christopher Nolan, regista e sceneggiatore, per il miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr., e per la miglior colonna sonora, Ludwig Göransson.

Ma se i film in gara sono già stabiliti, quel che ancora non è certo è chi sarà a condurre la serata. Come confermato dalla Cnn, infatti, a meno di un mese dalla cerimonia, non è stato trovato ancora un conduttore. Anche Chris Rock avrebbe detto di no.