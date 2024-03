Agli Oscar 2024 trionfa “Oppenheimer”. Emma Stone migliore attrice

“Oppenheimer” trionfa nella notte degli Oscar 2024. Il film di Christopher Nolan conquista sette premi, tra cui miglior film, migliore regia, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e e non protagonista (Robert Downey Jr). Il premio di miglior attrice va ad Emma Stone per la sua interpretazione in “Poor Things”. “Io capitano” di Matteo Garrone non ce l’ha fatta a vincere l’ambita statuetta. A “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer il primio come Miglior film internazionale.

“Oppenheimer”, arrivato alla vigilia con ben 13 nomination, ha fatto man bassa di premi. Il film ha conquistato l’Oscar per il miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr), e poi montaggio, fotografia e colonna sonora originale.

L’unico potenziale rivale di “Oppenheimer” è stato “Poor Things” di Yorgos Lanthimos. Leone d’Oro a Venezia, la favola dark comedy visionaria e sociale ha portato a casa quattro premi su undici candidature, tra cui production design, make up e costumi più la statuetta per migliore attrice a Emma Stone.

Una sola statuetta per “Barbie” per la miglior canzone originale, “What was i made for” di Billie Eilish e del fratello Finneas che ha battuto in casa “I’m Just Ken”, presentato da Ryan Gosling in una stupefancete performance che lo ha visto vestito di rosa shocking con decine di ballerini in stile vecchia Hollywood.

L’Italia ha incassato la delusione di Matteo Garrone, arrivato nella cinquina finale con l’odissea dell’emigrazione “Io Capitano” e battuto da “La zona di interesse”, il film importante del britannico Jonathan Glazer sull’Olocausto raccontato da fuori le mura di Auschwitz, che ha conquistato anche l’Oscar per il miglior sonoro.