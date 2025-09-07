Guerra in Ucraina, 4 morti nella notte a Kiev. Colpito palazzo del Governo

Ancora una notte di bombardamenti in Ucraina. E’ di almeno 4 morti e decine di feriti il bilancio degli attacchi russi su Kiev, dove è stato colpito il palazzo del Consiglio dei Ministri. Tra loro anche un bambino ed una donna incinta. Sono decine i feriti.

Dopo l’attacco, la reazione della premier ucraina Yulia Svyrydenko, che ha sollecitato la comunità internazionale a prendere misure decise contro la Russia. Su Telegram ha scritto: “Il mondo deve reagire a queste distruzioni non solo con parole, ma con azioni. E’ necessario intensificare la pressione sanzionatoria, soprattutto contro il petrolio e il gas russi. Sono necessarie nuove restrizioni che colpiscano la macchina militare del Cremlino. E soprattutto, l’Ucraina ha bisogno di armi. Quelle che fermeranno il terrore e non permetteranno alla Russia di cercare ogni giorno di uccidere gli ucraini”.

Secondo Mosca, invece, la risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista alla Tass durante l’Eastern Economic Forum a Vladivostok. Peskov ha anche sottolineato come tutti gli interlocutori nel mondo del presidente Vladimir Putin sostengono il suo dialogo con il presidente Usa Donald Trump e gli sforzi per la pace in Ucraina. “Il sostegno è assolutamente totale ma, ovviamente, il dialogo futuro è ancora piuttosto difficile”, ha detto Peskov.