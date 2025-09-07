DJ Luchetta, 24 ore di musica per rompere il silenzio dei pregiudizi: “In ballo c’è la vita”

Al Vanilla Caffè di Schio, il prossimo 13 e 14 settembre, il tempo si fermerà per 24 ore. Non per magia, ma per musica. Quella di Luca Lapo, in arte Dj Luchetta, il Dj più piccolo del mondo, affetto da Osteogenesi Imperfetta, che sabato alle 22 darà il via a una maratona musicale senza precedenti: 24 ore consecutive alla consolle, fino alle 22 di domenica.

Un’impresa artistica, certo. Ma soprattutto un atto di coraggio, un manifesto sociale, un grido contro l’indifferenza. Promosso dall’Associazione “Stay with us” con il patrocinio del Comune di Schio, l’evento vuole dimostrare che la disabilità non è un limite, ma una forza: “Avere una disabilità fisica non significa non poter fare nulla – afferma Lapo – spesso possiamo superare i limiti imposti dagli altri e da noi stessi”. E in un mondo che ancora fatica a guardare oltre l’apparenza, Dj Luchetta usa la musica come ponte, come linguaggio universale per abbattere ogni ostacolo o pregiudizio. E per far riflettere anche chi crede che la cosa nono lo riguardi. Il suo messaggio è chiaro: non chiediamo solo assistenza, chiediamo rispetto, ascolto, inclusione. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti. Non sarà solo una festa, ma un momento di riflessione, di condivisione, di speranza. Un invito rivolto anche alle famiglie che vivono la disabilità ogni giorno: “Non arrendetevi. I vostri figli, fratelli o genitori possono essere parte attiva della comunità”.

Un messaggio dal piccolo grande performer musicale che in più occasioni è intervenuto su tematiche sociali e amministrative proprio per portare quella voce troppo spesso inascoltata. Dj Luchetta non suonerà solo musica. Suonerà il riscatto, la determinazione, la voglia di esserci. E lo farà per 24 ore, senza pause, con la forza di chi ha trasformato la fragilità in potenza senza barriere.

