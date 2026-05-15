Hantavirus, 11 i casi segnalati. Secondo l’Ecdc il virus non è mutato

La Regione Calabria ha istituito una cabina di regia per il monitoraggio e la gestione di eventuali casi di Hantavirus. Nel decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Salute si legge che il rischio per la popolazione europea al momento è ritenuto molto basso, tuttavia “l’evoluzione del focolaio e le continue informazioni che pervengono riguardo ai casi e ai contatti, determinano la necessità di un monitoraggio continuo anche a livello regionale”.

Andreas Hoefer, esperto di microbiologia ed epidemiologia molecolare, durante un briefing alla stampa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha dichiarato che il virus Andes è l’unico della famiglia degli hantavirus che si trasmette da persona a persona. “I virus possono mutare nel tempo, ma al momento non ci sono motivi per pensare che questo sia mutato per diventare più trasmissibile. Ciò che stiamo osservando sia dal punto di vista epidemiologico che microbiologico suggerisce che il virus si stia comportando come di consueto”.