Calcio: il derby Roma-Lazio domenica alle 12. Tennis, oggi Sinner e Darderi
È definitivo l’orario della 37esima giornata di serie: la corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica 17 maggio alle ore 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis, hanno trovato un accordo su specifico suggerimento del Tar.
Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a cinque ore circa dalla finale degli Internazionali che resterà alle 17.00 e a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi alle 15.00 a scendere in campo saranno Inter – Verona, alle 18.00 Atalanta – Bologna, alle 20.45 Cagliari – Torino, Sassuolo – Lecce e Udinese – Cremonese.
Il Comunicato: “Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un’implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all’attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani (oggi 15 maggio n.d.r.)”.
Oggi intanto occhi puntati sul tennis: per il secondo anno consecutivo al Foro Italico di Roma sono ben due i giocatori italiani impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud mentre in serata, non prima delle 19.00, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Il duo finlandese-britannico, nei precedenti, è avanti 5-2. E se la prima volta si è avuta all’esordio a Wimbledon 2024, torneo che fu poi magia pura per i due, i successivi confronti hanno avuto molto da raccontare. Particolarmente ricordate la finale di Pechino 2024 vinta dagli italiani e quella, infinita, degli Australian Open 2025, andata a Heliovaara e Patten. Al momento, però, sono Bolelli e Vavassori che ridono per ultimi, avendo vinto la finale di Miami per 6-4 6-2.