Hantavirus, secondo l’Ecdc il virus non è mutato



Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia la prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese. La città turistica di Ushuaia, da cui la nave da crociera è partita il 1° aprile dopo un focolaio di hantavirus, nega da due settimane di essere stata la fonte dell'infezione del primo passeggero. Secondo le autorità locali, l'hantavirus è assente dalla provincia da quando la sua notifica è diventata obbligatoria 30 anni fa.

Andreas Hoefer, esperto di microbiologia ed epidemiologia molecolare, durante un briefing alla stampa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), ha dichiarato che“I virus possono mutare nel tempo, ma al momento non ci sono motivi per pensare che questo sia mutato per diventare più trasmissibile. Ciò che stiamo osservando sia dal punto di vista epidemiologico che microbiologico suggerisce che