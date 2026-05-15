Calcio: il derby Roma-Lazio in campo domenica alle 12. Tennis, oggi Sinner e Darderi

Oggi intanto occhi puntati sul tennis: per il secondo anno consecutivo al Foro Italico di Roma sono ben due i giocatori italiani impegnati nelle semifinali maschili degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud mentre in serata, non prima delle 19.00, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.

Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Il duo finlandese-britannico, nei precedenti, è avanti 5-2. E se la prima volta si è avuta all’esordio a Wimbledon 2024, torneo che fu poi magia pura per i due, i successivi confronti hanno avuto molto da raccontare. Particolarmente ricordate la finale di Pechino 2024 vinta dagli italiani e quella, infinita, degli Australian Open 2025, andata a Heliovaara e Patten. Al momento, però, sono Bolelli e Vavassori che ridono per ultimi, avendo vinto la finale di Miami per 6-4 6-2.