Incidente ferroviario in Olanda: una vittima e decine di feriti

Un nuovo incidente ferroviario, questa volta in Olanda. Il bilancio è di un morto e di una trentina di feriti. Secondo i media locali nella notte, intorno alle 3:30 un treno passeggeri con a bordo tra le 50 e le 60 persone si sarebbe scontrato con una gru posizionata nei pressi di un binario nei dintorni di Voorschoten, tra L’Aia e Leida. Coinvolto anche un treno merci. I servizi di emergenza hanno fatto sapere che i feriti più gravi sono stati portati in ospedale, mentre 11 persone sono state soccorse ed ospitate nelle case dei residenti locali.

La dinamica. Dopo lo scontro, la carrozza anteriore del treno notturno è uscita fuori dai binari finendo in un campo vicino, mentre la seconda carrozza si è ribaltata su un lato. L’incidente ha anche provocato un incendio, ma per fortuna di modeste dimensioni che è stato spento facilmente dai vigili del fuoco. Il servizio ferroviario olandese, in attesa di chiarire le cause dell’incidente, ha cancellato tutti i treni operanti sulla tratta fra Leida e L’Aia.

Dettagli ancora da chiarire. L’elemento che rimane ancora da chiarire è la presenza della gru su binari. Il mezzo appartiene alla società di costruzioni BAM, ma come ha dichiarato un portavoce della società, al quotidiano Het Parool: “la nostra attrezzatura non è mai su un binario in servizio”. Resta quindi da capire come mai il treno sia entrato in collisione con la gru, per questo ha aggiunto “c’è ancora molto da indagare”.

Le reazioni. “Un giorno nero per la rete ferroviaria olandese”, ha commentato John Voppen, amministratore delegato della società di rete ferroviaria Pro Rail. “È necessario condurre un’indagine approfondita. Al momento tutta l’attenzione è concentrata sul benessere dei nostri viaggiatori e colleghi”.

Anche il re olandese Willem-Alexander e la regina Maxima hanno espresso il loro cordoglio per chi è rimasto coinvolto. Un messaggio di vicinanza alle vittime è arrivato anche dal primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

La solidarietà dell’Italia. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dopo il grave incidente ferroviario, ha espresso “profonda solidarietà” alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi. “L’Italia – fanno sapere dal Mit – è pronta a offrire supporto”.