Pasquetta tra Pasubio, cielo e… Africa incontrandosi nella natura. In ricordo di Enrico

Pasquetta con piedi ben posati a terra su luoghi e paesaggi suggestivi che offre la natura senza tempo dell’area del Pasubio e della Valleogra, e con lo sguardo rivolto al cielo. Torna la proposta per il lunedì del dopo Pasqua a Valli del Pasubio, dedicata dal Gruppo Giovani Valli locali ad Enrico, un ragazzo dalla vallata che ha lasciato un ricordo vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che ogni anno in primavera si mettono a disposizione proprio in suo omaggio. E, infine ma non per ultimo, con un pensiero solidale concreto: tendere la mano a una popolazione di una zona d’Africa dove opera un missionario vicentino.

Tutti buoni propositi e spirito di iniziativa che si incontrano per regalare a chi desidera una giornata di ritrovo in compagnia per persone di tutte le età in questa festività di primavera, come quella della Pasquetta, tradizionalmente dedicata a gite “fuori porta” e meglio ancora all’aria aperta.