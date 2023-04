Affitta due alloggi a connazionali violando le norme: tre gli inquilini con marijuana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fiuto di Ziko, cane antidroga in forza all’unità cinofila dei Carabinieri, non ha tradito le “attese” e ha confermato i sospetti della vigilia ieri mattina a Schio, dove si è portata a termine con successo la perquisizione di due appartamenti, trovando vari soggetti stranieri provenienti dall’Africa con in loro possesso marijuana.

Indagato in seguito al blitz ordinato dal comando scledense risulta essere il proprietario dei due immobili, un cittadino della Nigeria, di 35 anni, che secondo le prime informazioni rese pubbliche affittava i locali a più connazionali. Parte dei quali, secondo le risultanze che ne hanno confermato le intuizioni dei militari dell’Arma, sarebbero implicati nello smercio di sostanze illecite (droghe leggere) nel dettaglio in Altovicentino.

A venire denunciato in Procura a Vicenza dopo l’attività sul campo di ieri mattina in via Cap. Sella è O. J. – fornite le sole iniziali -, la cui dimora risulta a Schio. A suo carico vengono contestate varie violazioni del testo Unico dell’Immigrazione mentre sono in corso verifiche sulla presunta implicazione diretta nell’attività di spaccio. Da definire, in pratica, se il suo compito si limitasse ad ospitare coloro che materialmente rifornivano consumatori di droga della zona, oppure se a lui fosse affidata una sorta di “regia”.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rintracciati i cittadini nigeriani, tutti in regola con il permesso soggiorno, alcuni dei quali però trovati in possesso di stupefacenti. In particolare, i militari hanno identificato I.A., anche lui nigeriano e di 27 anni di età, il quale nascondeva una quindicina di involucri contenenti complessivamente 22 grammi di marijuana. Si tratta di un giovane africano con precedenti di giustizia in Italia. Altri due connazionali – un altro 27enne e un 35enne – sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e pertanto segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di stupefacenti.

Sempre nei dintorni e a ridosso del centro di Schio, l’attività di controllo portata in strada con l’unità cinofila messa a disposizione dal centro di Torreglia, ha permesso di rinvenire in un’area condominiale di via Pasubio, ben nascosta, una busta contenente all’interno 21 involucri di stupefacente per 24 grammi. Anche in questo caso si trattava di marijuana.