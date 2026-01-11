L’omicidio di Renee Good infiamma gli Usa: oltre mille le manifestazioni
Le varie manifestazioni. A Philadelphia, i manifestanti hanno marciato sotto la pioggia dal municipio alla sede locale dell’ICE. Altri si sono mobilitati a New York, Washington e Boston, con raduni a cui hanno partecipato centinaia di dimostranti. Gli appelli alla mobilitazione sono stati amplificati dal movimento No Kings, una rete di organizzazioni di sinistra che lo scorso anno ha organizzato manifestazioni a livello nazionale contro Trump.
A Minneapolis da mesi andavano avanti le proteste pacifiche contro l’ICE, clacson e fischi stridenti a segnalare che gli agenti dell’immigrazione e delle forze dell’ordine erano nelle vicinanze. In tutto il Paese, tattiche simili sono emerse come risposta dal basso all’escalation di arresti e deportazioni di immigrati da parte del presidente Donald Trump. Tuttavia mercoledì, un incontro tra gli agenti dell’ICE e Good, una cittadina americana, si è concluso con una sparatoria, con un agente che l’ha uccisa in mezzo alla strada davanti a vicini e testimoni che riprendevano con il cellulare.
Chi è Jonathan Ross. L’ufficiale che ha sparato alla Good, ha trascorso anni lavorando per il governo e prestando servizio militare. Vari esponenti dell’amministrazione Trump, incluso lo stesso presidente americano, hanno difeso Ross e hanno affermato che la Good era un’agitatrice che aveva tentato di investirlo con il suo SUV. I video contraddicono però l’affermazione di Trump secondo cui la 37enne “ha investito brutalmente” Ross, dimostrando che l’auto della donna non lo ha travolto e che anzi, le sue gambe erano a lato del SUV.