Grave incidente sulla pista da motocross di via Scovizze: 14enne in rianimazione

Un pomeriggio di allenamento si è trasformato in tragedia ieri sulla storica pista di motocross di via Scovizze, a Isola Vicentina, dove una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della sua moto. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduta a terra in modo violento riportando traumi importanti. Le sue condizioni sono state giudicate subito critiche dai sanitari intervenuti sul posto.

L’incidente è avvenuto attorno all’ora di pranzo. Sul tracciato sono arrivati in pochi minuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, che ha poi provveduto al trasferimento d’urgenza al San Bortolo di Vicenza. La ragazza è ora ricoverata nel reparto di rianimazione, dove i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico, definito molto delicato. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e verificare l’eventuale presenza di responsabilità. Secondo le prime informazioni, la giovane indossava tutte le protezioni previste per l’attività, come casco e paraschiena, ma la caduta è stata comunque particolarmente violenta. Parallelamente, sono stati avviati controlli sulla pista per verificare lo stato delle strutture e il rispetto delle norme di sicurezza, come confermato dalle prime note diffuse dalle autorità locali.

La pista di via Scovizze è attiva da molti anni ed è considerata un punto di riferimento per gli appassionati di motocross del Vicentino e non solo. Utilizzata sia per allenamenti amatoriali sia per attività giovanili, è una delle strutture più note della zona e nel tempo ha ospitato numerosi eventi sportivi. Le cronache locali la citano da anni come uno dei principali impianti dedicati al fuoristrada nella provincia, frequentato soprattutto nei fine settimana da piloti di ogni età.

