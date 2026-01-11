Colombia, aereo precipita dopo il decollo: tra le vittime il cantante Yeison Jiménez

C'è anche il popolare cantante colombiano Yeisontra le vittimeavvenuto sabato 10 gennaio in. Jimenez, insieme ad altre cinque persone – tutte decedute – era in volo appena dopo il decollo quando il velivolo è precipitato.

Le testimonianze. A raccontare quanto accaduto sono alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. In alcuni videi pubblicati sui social network, si vede il velivolo precipitare poco dopo il decollo dall'aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyacá. Le immagini mostrano l'aereo con difficoltà a prendere quota in fase di decollo e schiantarsi poi ad alta velocità in un campo oltre la pista prima e prendere interamente fuoco. Le cause dell'incidente sono ancora ignote e oggetto di indagine, anche se i testimoni parlano di un possibile guasto a uno dei due motori.

Jiménez era sopravvissuto a un incidente simile. Tra le 6 vittime, dunque, c'è il cantante 34enne Yeison Jiménez. Oltre a lui morti anche il pilota e 4 membri dello staff del cantante, tra cui il manager. In passato, Jiménez sarebbe già sopravvissuto a un incidente aereo, poco prima della nascita di suo figlio. Anche in quell'occasione il velivolo, appena decollato, aveva avuto un guasto al motore: soltanto dopo alcuni minuti era riuscito a fare un atterraggio d'emergenza.