Meloni – Vance, incontro a Milano: sul tavolo dossier internazionali. Manifestanti contro l’Ice

Incontro oggi a Milano tra la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, a cui hanno partecipato anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul tavolo i principali dossier di politica internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Iran e Venezuela.

Prima dell’incontro la presidente del Consiglio ha dichiarato che Vance e Rubio sono a Milano per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma che questa è anche un’occasione per confrontarsi sulle relazioni bilaterali. “Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”.