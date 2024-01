Medio Oriente, attacco aereo tra Hezbollah e Israele. Blinken oggi in Turchia

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, commenta l’atteggiamento degli Stati Uniti e in questo caso della visita in Turchia del segretario di Stato americano: “Blinken deve aver imparato la lezione degli ultimi tre mesi; ora dovrebbe concentrarsi sugli errori commessi sostenendo ciecamente Israele. Ci auguriamo che il signor Blinken si sia reso conto della portata degli errori che gli Stati Uniti hanno commesso sostenendo ciecamente l’occupazione sionista e credendo alle sue bugie, che hanno provocato massacri e crimini di guerra senza precedenti contro il nostro popolo a Gaza”.

Intanto l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni ha lanciato un appello urgente per raccogliere 63 milioni di euro per sostenere la sua risposta ai crescenti e critici bisogni umanitari nei territori palestinesi. Le frequenti interruzioni delle reti di comunicazione hanno inoltre impedito il coordinamento degli aiuti umanitari, così come le strade bloccate e la scarsità di carburante.