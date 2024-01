Schianto fra due auto in viale dell’Industria: ferita una donna – VIDEO

Poco dopo le ore 20 di ieri, venerdì 5 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 87 in via dell’Industria a Trissino per un incidente tra due auto: una donna è rimasta ferita.All’origine del violento impatto, una probabile mancata precedenza.

L’intervento dei pompieri, sotto una pioggia battente, si è reso necessario per estrarla dalle lamiere di una Seat Ibiza. La donna è stata poi presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferita in ospedale. Illeso invece il conducente della Jeep Renegade. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.