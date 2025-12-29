Messico, deraglia treno interoceanico. Almeno 13 le vittime

Almeno 13 vittime e 98 feriti. È il tragico bilancio del deragliamento di un treno avvenuto a Oaxaca in Messico. L’incidente ferroviario è avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, nella regione dell’Istmo di Tehuantepec. Sul treno viaggiavano 250 passeggeri.

Come ha riferito il governatore dello Stato messicano di Oaxaca, Salomón Jara Cruz, oltre alle 13 vittime, “98 persone sono rimaste ferite, 36 stanno attualmente ricevendo cure mediche e 139 sono fuori pericolo”. “Siamo profondamente addolorati per l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda”, ha aggiunto Jara Cruz.

Pieno sostegno alle vittime. Lo ha accertato il Governo messicano che “esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo tragico incidente”. “Offriamo il nostro pieno sostegno e impegno alle famiglie di coloro che viaggiavano sul treno interoceanico”, ha specificato il governatore. Il Treno Interoceanico collega il Golfo del Messico all’Oceano Pacifico ed è considerato un’infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.