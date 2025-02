Monaco, auto sulla folla a un corteo sindacale: un morto e 20 feriti

Si è lanciato a tutta velocità con l’auto sulla folla, riunita per una manifestazione sindacale dei Verdi, in una Monaco di Baviera blindata in vista della Conferenza per la sicurezza della Nato, che si terrà il 14 e il 15 febbraio. Un uomo, fermato dalla polizia, ha ucciso una donna e ferito almeno 20 persone, alcune in modo grave. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Secondo testimoni oculari, l’auto avrebbe deliberatamente investito la folla nella zona di Dachauer Strasse. Ma la polizia, che deve ancora esprimersi rispetto al movente del gesto, ha riferito che il conducente dell’auto “è stato messo in sicurezza e al momento non rappresenta un ulteriore pericolo”.



Si dice “profondamente scosso” il sindaco Dieter Reiter (SPD) che alla Bild dichiara: “I miei pensieri sono con i feriti”. Sul posto anche il primo ministro bavarese Markus Söder (CSU), il ministro degli Interni Joachim Herrmann (CSU), oltre a Reiter e al presidente della polizia Thomas Hampel. Gli agenti su X informano che è stato allestito un punto di raccolta dei testimoni presso il Löwenbräukeller in Stiglmaierplatz, stazione metropolitana nel quartiere di Maxvorstadt.

Poco meno di 2 mesi fa la Germania è stata colpita da un attacco avvenuto con le stesse modalità di quello di Monaco: il 20 dicembre Taleb Al Abdulmohsen, 50 anni, medico psichiatra nato in Arabia Saudita e trasferitosi in Germania nel 2006 durante la formazione specialistica con un permesso di soggiorno permanente, ha falciato la folla ai mercatini di Natale di Magdeburgo, uccidendo 5 persone e ferendone più di 200. Attivista anti-Islam e simpatizzante di Afd, accusava la Germania di volere islamizzare l’Europa.