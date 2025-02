Lisa e la sua famiglia husky in spedizione norvegese. Parte la 200 km tra ghiaccio e neve

Scandinavia coast to coast per Lisa Bonato, la fresca 33enne musher vicentina partita dall’Altopiano di Asiago all’avventura verso la Svezia prima e la Norvegia, dove si trova ora insieme alla sua muta di alcuni tra i suoi 14 cani di razza siberian husky. Una batteria di “motori a quattro zampe” con la regia della conduttrice altopianese d’adozione pronta ad affrontare una gara impegnativa tra neve e ghiaccio.

Una competizione tra le più dure del calendario invernale quella oggi in partenza da Røros, la cittadina d’incanto già patrimonio dell’Unesco che sorge tra laghi e torrenti ghiacciati in questa stagione. Qui dove si trova da poche ore la ragazza originaria di Zanè, membro della nazionale azzurra di sleddog – le corse lunghe con le slitte trainate da cani – pronta allo starti tenendo le redini di 8 dei suoi cuccioloni allenati tra i boschi di Asiago e dintorni per questo genere di prove.

Prati, sentieri e laghi coperti di bianco al punto di partenza e su tutto il percorso, con le temperature che si aggirano sui -15° al confine tra Norvegia e Svezia dove si svolge l’edizione 2025 della Femundløpet. La gara più lunga in Europa per cani da slitta che ogni anno attira i musher con le loro “comitive pelose” da tutto il mondo, Italia compresa. La prima edizione risale a 30 anni fa. Si tratta del Campionato del Mondo abbinato alla gara storica, che prevede una cinquantine di competizioni in diverse categorie per assegnare i titoli. Primi start domenica 9 febbraio, si andrà avanti fino a sabato.

Lisa Bonato gareggia nella distanza corta dei 200 chilometri a partire da oggi. In questa stagione le imprese dell’atleta poliedrica vicentina – che pratica ad esempio canicross e bikejoring nelle stagioni meno fredde. sempre agganciata ai suoi husky – sono filmate in presa diretta dalle telecamere di Andrea Azzetti, creativo ed avventuroso film maker di Padova che produrrà una docuserie con le immagini raccolte in questi mesi, seguendo Lisa e i suoi amici giorno per giorno.

Qui il podcast dell’intervista a Lisa Bonato di circa due anni fa, ospite di BreakPoint a Radio Eco Vicentino.