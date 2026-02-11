Canada, strage in una scuola: almeno nove vittime e ventisette feriti
L’allarme era scattato nel pomeriggio di martedì. Durante la perquisizione della scuola la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco, una settima, trovata già in gravi condizioni, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un’abitazione a che si ritiene sia “collegata all’incidente”. Gli agenti hanno perquisito altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all’incidente.
Intanto il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato “devastato” dalla “terribile sparatoria” avvenuta nella Columbia Britannica. “Mi unisco ai canadesi nell’esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”, ha detto Carney in un messaggio su X. Le sparatorie di massa non sono frequenti in Canada, anche se questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell’aprile 2015 undici persone erano state uccise a Vancouver: un uomo aveva investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.