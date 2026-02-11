Canada, strage in una scuola: almeno nove vittime e ventisette feriti

Sono 9 – al momento – le vittime diIl bilancio – ancora provvisorio – conta anche 27 feriti. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose, e secondo i media canadesi l’assassino era una donna. Anche se la polizia non avrebbe ancora fornito dettagli sull’identità del sospettato che, nel frattempo, sarebbe stato ucciso.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di martedì. Durante la perquisizione della scuola la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco, una settima, trovata già in gravi condizioni, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un’abitazione a che si ritiene sia “collegata all’incidente”. Gli agenti hanno perquisito altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all’incidente.

Intanto il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato “devastato” dalla “terribile sparatoria” avvenuta nella Columbia Britannica. “Mi unisco ai canadesi nell’esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”, ha detto Carney in un messaggio su X. Le sparatorie di massa non sono frequenti in Canada, anche se questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell’aprile 2015 undici persone erano state uccise a Vancouver: un uomo aveva investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino.