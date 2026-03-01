Morto Khamenei, nuovi attacchi su Teheran. Droni su Paesi Golfo

Almeno nove persone sono morte nelle proteste che sono divampate fuori dal consolato degli Stati Uniti a Karachi, in Pakistan, contro l’uccisione della guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Centinaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dal consolato statunitense, provocando anche diversi feriti.

Le autorità di Dubai, dopo aver confermato che si è verificato un “incidente” in un edificio nella zona di Palm Island, hanno parlato di quattro feriti. A Dubai ci sono anche studenti di istituti scolastici torinesi – 200 ragazzi circa: il gruppo è stato trasferito dall’albergo principale in cui alloggiava ad altre due strutture della città. Sono intanto migliaia i voli delle principali compagnie aeree di Medio Oriente, Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti ritardati o cancellati.

E intanto dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran interviene il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha aperto la riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: “Stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. L’azione militare – sottolinea Guterres – implica il rischio di scatenare una catena di eventi che nessuno può controllare, nella regione più instabile del mondo”.