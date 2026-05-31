Guerra in Iran, pronta nuova bozza di accordo con USA
Intanto il comando militare congiunto iraniano ha fatto sapere che la gestione dello Stretto di Hormuz è esercitata con piena autorità dalle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran e che qualsiasi nave militare tenti di interferire sarà presa di mira. La comunicazione è stata riportata dalla tv di Stato iraniana e dall’agenzia di stampa Tasnim legata ai Pasdaran. “Si avverte che qualsiasi azione compiuta da navi militari volta a interferire con la gestione dello Stretto di Hormuz o a ostacolare la navigazione sarà oggetto di un intervento mirato da parte delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran”, recita il messaggio riportato da Tasnim.
Il primo ministro del Libano, Nawaf Salam, ha utilizzato un discorso televisivo per criticare i raid aerei israeliani e l’invasione del Libano e ha accusato Israele di “attuare una politica di distruzione totale delle città” e di provocare sfollamenti di massa. Salam ha affermato che Israele sta cercando di “sradicare la memoria del Libano e cancellare la storia del popolo”.