Marzo mese caldo: il 9 sciopero generale di h24 ore a livello nazionale

Si preannuncia un marzo complicato sia per gli spostamenti che per i lavoratori, a causa di una lunga serie di scioperi. Bollino rosso lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale di 24h a livello nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. È probabile che la mobilitazione causi disagi nei settori della scuola, della sanità e negli uffici pubblici. Per quanto riguarda i trasporti le sigle Usi e Usb hanno escluso il settore, mentre non lo hanno fatto le sigle Slai-Cobas. I servizi essenziali verranno comunque assicurati secondo regole e contingentamenti. Le strutture sanitarie ricordano che urgenze e servizi essenziali restano garantiti, mentre possono slittare o rallentare attività non urgenti.

Si partirà però già il 2 marzo con lo stop del trasporto pubblico a Bolzano (SASA).

Il 6 e il 27 marzo a Napoli in programma due scioperi di Eav. Nella giornata di venerdì 6 marzo previsto uno stop di 4 ore, indetto dal sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl (dalle 11 alle 15) del trasporto pubblico locale, e a questo si aggiungerà lo sciopero di 24 ore del personale Eav delle linee vesuviane, proclamato da Osp Faisa-Confail. Negli avvisi Eav indica che durante gli scioperi il servizio sarà garantito nelle fasce 5.30-8.30 e 16.30-19.30 e aggiunge l’elenco delle prime e ultime partenze garantite.

Il 13 marzo sciopera per 24 ore a Udine il personale del trasporto pubblico locale della società ‘Arriva’. La mobilitazione è stata indetta da Asi-Au.

Lunedì 16 marzo sarà la volta di Sicilia e Abruzzo: lo sciopero di 24 ore è stato proclamato da Osr Faisa-Cisal e riguarderanno Palermo (società Russo e Segesta), Enna (società Interbus) e Catania (società Etna Trasporti).

Mercoledì 18 marzo alta criticità per il settore del trasporto aereo: previsti una serie di scioperi che interesseranno i servizi di terra (check-in, rampe, bagagli, assistenze) e potrebbero provocare ritardi o riprotezioni anche quando il volo non verrà cancellato. A Linate e Malpensa (Milano) è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Trasporti). A questo, solo a Malpensa, si aggiunge uno sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Trasporti). Previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale navigante EasyJet (Usb Lavoro Privato). Anche il personale di volo e di terra di Ita Airways incrocerà le braccia per 4 ore, sempre dalle 13 alle 17 (Usb Lavoro Privato).

Il 19 marzo a fermarsi saranno i Vigili del Fuoco. Lo stop è stato deciso dalla Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. L’agitazione durerà per l’intera giornata e riguarderà il personale dirigente e non dirigente.

Il 27 marzo ad incrociare le braccia sarà il gruppo Atm a Milano. L’agitazione, proclamata da Al-Cobas, potrà svolgersi con modalità diverse, con possibili disagi su metro, bus e tram nell’arco dell’intera giornata, ma sempre nel rispetto delle fasce di garanzia.