Guerra Iran – Usa, potrebbe esserci l’accordo. Axios: Trump ha chiesto qualche giorno per valutarlo

Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran.

Manca ancora il via libera di Donald Trump che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari Usa e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì 26 maggio, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.

Il memorandum stabilirà che la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz sarà “senza restrizioni e l'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nelle acque entro 30 giorni. Anche il blocco navale statunitense verrà revocato, ma ciò avverrà in proporzione al ripristino del traffico marittimo commerciale.

Secondo quanto riferito dai funzionari, l'accordo include anche l'impegno della Repubblica islamica a non sviluppare armi nucleari. Le prime questioni da negoziare durante i 60 giorni di validità del documento riguarderanno lo smaltimento dell'uranio arricchito iraniano e le strategie per affrontare il problema da parte di Teheran. Gli Stati Uniti si impegneranno a discutere l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati nell'ambito dei negoziati. Il memorandum d'intesa includerà infine la discussione di un meccanismo per supportare l'Iran nel ricevere beni e aiuti umanitari.

Intanto, gli Usa Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz.