Norvegia, italiano muore travolto da una valanga. Salvi altri quattro, uno in ospedale

Il gruppo stava praticando sci alpinismo, ed il distacco nevoso li ha sorpresi mentre si apprestavano a cominciare la discesa.

Secondo quanto raccolto dal Ministero degli Esteri, che ha confermato il decesso di un uomo, i cinque sarebbero tutti provenienti dalla zona del Vicentino. Secondo l’ambasciata italiana nel paese scandinavo, il gruppo era formato da 8 persone e tre non hanno partecipato all’uscita. I cinque sono stati travolti da una valanga al limitare di un bosco, nel momento in cui stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Secondo quanto raccolto, alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti. Altri hanno sbattuto contro gli alberi riportando contusioni di diversa entità. Il più grave, cosciente e non in pericolo di vita, è ricoverato all’ospedale di Tromso.

L’episodio che ha visto coinvolti gli italiani però non è l’unico della zona. Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord-Troms di circa 300 abitanti, una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare ed in acqua sono stati trovati morti un uomo e una donna. Insieme a loro, vari capi di bestiame. Un altro gruppo di turisti stranieri è stata travolto a Storlett, ed una persona ha perso la vita. Un quarto distaccamento di neve non ha provocato vittime.