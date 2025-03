Qatargate, chiesta revoca dell’immunità parlamentare per le eurodeputate Pd Moretti e Gualmini

La procura federale del Belgio ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per altri due eurodeputati socialisti nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto Qatargate. Si tratta delle eurodeputate del Pd Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. I loro nomi erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione scoppiato il 9 dicembre 2022.

La richiesta è stata presentata all’ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo, prima di essere sottoposta all’esame della commissione Affari giuridici.

Il Qatargate, conosciuto anche con i nomi di Eurotangentopoli o Maroccogate (per via del coinvolgimento del Marocco), è uno scandalo politico di corruzione e riciclaggio di denaro, scoppiato al Parlamento europeo nel dicembre 2022. Alcuni europarlamentari e lobbisti avrebbero ricevuto denaro e regali in cambio della difesa degli interessi del Qatar. Nelle indagini sono coinvolte la polizia belga e quella italiana, le quali hanno sequestrato diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, in particolare nella casa di Bruxelles della vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kailī. Anche il Marocco è sospettato di aver corrotto gli eletti al Parlamento, in cambio di silenzio sul mancato rispetto dei diritti umani in Marocco o sulle tesi espansionistiche marocchine sul territorio colonizzato del Sahara Occidentale. Il Qatargate è stato descritto come “di gran lunga la più grave vicenda politico-finanziaria che abbia toccato l’Assemblea di Strasburgo”.