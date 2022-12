Qatargate, Giorgi confessa. Coinvolti oltre 60 eurodeputati. Metsola: “Nessuna impunità”

Inoltre secondo l'emittente privata greca Mega Tv sarebbero oltre 60 gli eurodeputati coinvolti nell’inchiesta, quasi tutti appartenenti alle famiglie politiche dei Socialisti & Democratici, del Partito popolare europeo e di altri partiti di sinistra.



L'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi resteranno in carcere per almeno un mese, mentre Niccolò Figà-Talamanca potrà uscire sotto regime di sorveglianza elettronica. Resta invece in sospeso il destino di Eva Kaili che ha chiesto e ottenuto il rinvio della decisione al 22 dicembre prossimo.

Le parole della presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola al Consiglio europeo: "Le accuse che coinvolgono il Parlamento europeo sono un colpo alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un momento per abbatterla. Darò il messaggio che non ci sarà impunità, non ci sarà da nascondere sotto il tappeto, non ci sarà da fare come al solito. Farò tutto il possibile per ripristinare la posizione di Casa della democrazia, di legislatore, di istituzione che prende decisioni, pulita, trasparente e trasparente e che non è in vendita a attori stranieri".

Secondo quanto riporta il quotidiano francofono belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a La Repubblica, Giorgi avrebbe anche indicato di sospettare cheIl Marocco sarebbe coinvolto nella vicenda di sospetta corruzione attraverso il suo servizio di informazione esterna, la Dged. In base ai documenti consultati dai due quotidiani – si legge ancora – Panzeri, Cozzolino e Giorgi sarebbero stati in contatto con la Dged e con Abderrahim Atmoun, l'ambasciatore del Marocco in Polonia.