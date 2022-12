Anziana di 89 anni “scaccia” di casa una sconosciuta. Rubati monili d’oro per mille euro

E’ stata riconosciuta, rintracciata e denunciata una donna di 28 anni, residente in provincia di Padova e della quale al momento non sono noti altri particolari, presunta autrice di un furto in abitazione ai danni di una pensionata di 89 anni di Schio. Il fatto si riferisce ad alcune settimane fa, con i carabinieri di Schio a chiudere le indagini con il deferimento della scaltra ladra accusata di aver sottratto degli oggetti di valore, stimati in circa mille euro.

Refurtiva per ora non recuperata e che poteva essere più ingente se la padrona di casa, attirata da rumori sospetti, in occasione del furto in blitz furtivo non si fosse accorta della presenza tutt’altro che gradita della sconosciuta dentro le mura domestiche, violando la proprietà privata e la propria intimità.

Tutt’altro che impaurita dalla presenza sospetta di quella giovane entrata di soppiatto, del tutto in modo abusivo da una porta non chiusa a chiave dall’interno, l’anziana vicentina era riuscita ad allontanarla, salvo poi accorgersi del maltolto subito. A quel punto, poi, aveva avvisato telefonicamente la stazione dei carabinieri scledense, raccontando agli operatori del 112 inviati sul posto quanto accaduto.

Riguardo agli oggetti trafugati si tratta principalmente di monili in oro. Per indirizzare le indagini è stata preziosa la descrizione fornita sulla ladruncola rivelatasi “seriale” e, non a caso, ancor più il curriculum criminale di una “solita nota” con precedenti analoghi per furto, più volte nell’Altovicentino, nonostante i nemmeno trent’anni di età.

“Il buon esito dell’attività investigativa è sicuramente frutto anche della tempestività – si legge in una nota a margine inviata dal comandante di Compagnia Francesco Grasso – con cui la vittima ha segnalato il fatto reato al numero di emergenza 112, consentendo così alle indagini di svilupparsi con tempestività. Varie sono le campagne informative che nell’ambito del territorio si stanno svolgendo, al fine di fornire agli anziani consigli su come difendersi da eventuali malintenzionati ed imparare a riconoscere le varie truffe. Una campagna di sensibilizzazione, dunque, ad ampio raggio diretta alle persone anziane e non solo, per ricordare quali sono i comportamenti giusti da osservare nelle varie circostanze della vita quotidiana. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale dell’Arma dei Carabinieri a favore delle fasce più deboli della popolazione. Incontri questi organizzati con il fine di stimolare domande su criticità vissute o dubbi sulle condotte da tenere“.