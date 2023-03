Russia, arrestato per spionaggio un giornalista del Wall Street Journal

L’accusa di spionaggio in base all’articolo dell’articolo 276 del Codice penale prevede condanne fino a 20 anni di reclusione. I servizi d’intelligence interni russi affermano che il giornalista, agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo.

Il Wall Street Journal si dice profondamente preoccupato, ne chiede l’immediato rilascio e smentisce con veemenza le accuse di spionaggio mosse da Mosca: “Evan Gershkovich è un giornalista affidabile e coscienzioso. Siamo solidali con Evan e la sua famiglia” si legge in un comunicato del giornale.

La replica di Mosca: “Quello di cui si occupava a Ekaterinburg il giornalista americano del Wall Street Journal non ha nulla a che fare con il giornalismo” afferma sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, aggiungendo – Purtroppo non è la prima volta che lo status di ‘corrispondente straniero’, il visto giornalistico e l’accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo. Questo non è il primo noto occidentale ad essere ‘pizzicato'”. Sulla vicenda interviene anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante e ci auguriamo che gli Usa non compiano atti di rappresaglia per l’arresto del giornalista. Speriamo che ciò non avvenga, e non deve avvenire”.